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Игрок «Урала» Каштанов: недавно «Родина» играла в стыках. Что-то из себя они представляют

Игрок «Урала» Каштанов: недавно «Родина» играла в стыках. Что-то из себя они представляют
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о московской «Родине». Команды сыграют друг с другом в плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Знаю, как играет «Родина», структуру этой команды. С ними будет нелегко, сейчас уровень команд стал более ровным. Недавно «Родина» играла стыковые матчи за выход в РПЛ, значит, они что‑то из себя представляют. Но пока надо думать о чемпионате, Кубок ещё слишком далеко», — приводит слова Каштанова «Матч ТВ».

Матч между «Родиной» и «Уралом» состоится 12 марта 2024 года. Хозяевами выступят москвичи.

В текущем сезоне Алексей Каштанов принял участие в 16 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

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