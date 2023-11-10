«Рубин Ялта» продлил контракт с главным тренером Алексеем Грачёвым

Футбольный клуб «Рубин» из Ялты продлил контракт с главным тренером команды Алексеем Грачёвым. Со специалистом подписали новое соглашение, рассчитанное до конца 2024 года.

Алексей Викторович Грачёв возглавил ФК «Рубин Ялта» в июле прошлого года. С тех пор команда под его руководством провела 43 матча, в которых одержала 30 побед. С Алексеем Викторовичем «рубиновые» завоевали серебряные медали в осеннем чемпионате Крымской премьер-лиги – 2022, вышли в финал Кубка Крыма, а в дебютном сезоне во Втором дивизионе ФНЛ пробились в топ-6 лучших команд.

Напомним, в текущем сезоне в рамках LEON-Второй лиги Б «Рубин Ялта» занимает третье место в группе 1.A, набрав 26 очков в 15 играх чемпионата. Команда из Ялты одержала семь побед, а также пять раз сыграла вничью.