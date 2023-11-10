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Чепчугов: с удовольствием поработал бы тренером вратарей во Второй или Первой лиге

Чепчугов: с удовольствием поработал бы тренером вратарей во Второй или Первой лиге
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Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что хотел бы поработать в качестве тренера вратарей в команде из ЛЕОН-Второй лиги или Мелбет Первой лиги.

«Вернуться в футбол в качестве футболиста точно не хочу. А вот тренером вратарей во Второй или Первой лиге — с удовольствием!

Сейчас смотрю и анализирую футбольные матчи, бываю на играх Первой и Второй лиг. Пришло время привести себя в порядок в тренажёрном зале», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Сергей Чепчугов выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он провёл 28 матчей за армейский клуб во всех официальных турнирах и в девяти играх отыграл «на ноль». Ранее Чепчугов высказался о своём неучастии в матче легенд между армейцами и «Локомотивом».

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