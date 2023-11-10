Кузьмичёв: Соболев — лидер «Спартака». Если с Абаскалем всё уладят, то выйдет с «Ростовом»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева, а также высказался о шансах форварда сыграть в предстоящем матче РПЛ с «Ростовом» в контексте возможного конфликта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Соболев — лидер команды, здесь нет никаких сомнений. Вопрос в том, смогли ли Абаскаль и Соболев уладить все шероховатости между друг другом. Я думаю, что разум возобладает и Соболев начнёт игру с первых минут. С ним «Спартак» играет намного разнообразнее в атаке, чем без него. Он нужен команде в игре с «Ростовом», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Соболев провёл 11 матчей в составе красно-белых, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, матч «Спартака» с «Ростовом» пройдёт 12 ноября, в воскресенье. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

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