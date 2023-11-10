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Защитник «Пари НН» Живоглядов рассказал подробности своей травмы

Защитник «Пари НН» Живоглядов рассказал подробности своей травмы
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Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов поделился информацией о своей травме.

«Уже месяц я пропускаю из‑за травмы. У меня сильное воспаление, плюс жидкость в суставе. Это убирается определённым лечением. Мне повезло, что в карьере это самая большая пауза, которую приходится делать из‑за повреждения», — сказал Живоглядов в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

В последний раз Дмитрий Живоглядов играл 15 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 встречах за «Пари НН» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 1 млн.

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