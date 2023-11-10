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В «Карабахе» рассказали, когда Лунёв сможет вернуться к тренировкам после травмы

В «Карабахе» рассказали, когда Лунёв сможет вернуться к тренировкам после травмы
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Анар Хаджи, пресс-секретарь Карабаха, рассказал, когда российский вратарь азербайджанского клуба Андрей Лунёв сможет вернуться к тренировкам после травмы, полученной во время матча Лиги Европы с «Байером», который прошёл 9 ноября.

«По словам врачей, по результатам МРТ Лунёв сможет начать лёгкие тренировки через 10 дней», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» состоялся 9 ноября в Баку и завершился победой немецкой команды. 31-летний Лунёв получил травму во втором тайме, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. 7 ноября Андрей Лунёв был вызван в сборную России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде. В нынешнем сезоне Андрей провёл за «Карабах» девять матчей и пропустил девять голов.

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