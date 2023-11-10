«Зенит» обыграл «Локомотив» и догнал лидера женской Суперлиги ЦСКА

Завершилась встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 40-й минуте матча полузащитница «Локомотива» Яна Шеина открыла счёт и вывела свою команду вперёд. На 53-й минуте защитница «Зенита» Вероника Куропаткина сравняла счёт. На 66-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря голу нападающей Елизаветы Лазаревой. Спустя лишь три минуты команда из Санкт-Петербурга увеличила своё преимущество. На этот раз забитым мячом отметилась Лина Якупова, установив окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Зенит» догнал лидера Суперлиги — ЦСКА. Теперь у обеих команд по 35 очков. «Локомотив» располагается на третьей позиции, набрав 31 очко.