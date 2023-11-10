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«Зенит» обыграл «Локомотив» и догнал лидера женской Суперлиги ЦСКА

«Зенит» обыграл «Локомотив» и догнал лидера женской Суперлиги ЦСКА
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Завершилась встреча 3-го тура заключительного этапа (1-6-е места) женской Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 40-й минуте матча полузащитница «Локомотива» Яна Шеина открыла счёт и вывела свою команду вперёд. На 53-й минуте защитница «Зенита» Вероника Куропаткина сравняла счёт. На 66-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря голу нападающей Елизаветы Лазаревой. Спустя лишь три минуты команда из Санкт-Петербурга увеличила своё преимущество. На этот раз забитым мячом отметилась Лина Якупова, установив окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Зенит» догнал лидера Суперлиги — ЦСКА. Теперь у обеих команд по 35 очков. «Локомотив» располагается на третьей позиции, набрав 31 очко.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 3-й тур
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Шеина – 40'     1:1 Куропаткина – 53'     2:1 Лазарева – 66'     3:1 Якупова – 69'    
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