Экс-футболист «Локомотива» Родолфо: я очень скучаю по России

Бывший защитник московского «Локомотива» Данташ Родолфо рассказал о своём отношении к России.

«Я не возвращался в Россию после пандемии. У меня много вещей, которые я оставил в стране и которые нужно привезти в Бразилию. Я дважды пытался поехать в Россию, но не смог. Мне очень нравятся русские люди, я уважаю их. Это страна, где я многому научился и где я был очень счастлив. Я действительно с нетерпением жду возможности приехать и встретиться с людьми, болельщиками «Локомотива» и насладиться этим моментом. Я очень скучаю по России», — приводит слова Родолфо журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

Родолфо примет участие в матче легенд между ЦСКА и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября и начнётся в 19:30 мск.