«Факел» показал, как выглядит поле на стадионе перед матчем с ЦСКА в РПЛ

Футбольный клуб «Факел» рассказал, как ведётся подготовка поля стадиона команды перед предстоящим матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, а также показал, как выглядит поле в данный момент.

«Вот как выглядит поле Центрального стадиона профсоюзов прямо сейчас:

Поле стадиона «Факела» Фото: ФК «Факел»

При подготовке поля к матчу «Факел» – ЦСКА во время выпадения осадков применялось новое противоливнёвое покрытие. Сегодня специалисты проведут кошение травы, прикатку поля, а также нанесут разметку технических зон. Завтра они сделают ещё одну прикатку по ширине поля и нанесут два слоя разметки.

Спасибо команде наших агрономов за слаженную профессиональную работу!» — написал воронежский клуб в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, когда будет сдан новый стадион футбольного клуба «Факел».