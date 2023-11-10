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Стало известно, когда сдадут новый стадион «Факела»

Стало известно, когда сдадут новый стадион «Факела»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, когда будет сдан новый стадион футбольного клуба «Факел». Напомним, в текущем сезоне воронежская команда играет на Центральном стадионе профсоюзов, который был открыт в 1930 году.

«На днях футбольное поле на стадионе «Факел» оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 километров труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Благодаря этому команда сможет тренироваться интенсивнее, раньше начинать и позже заканчивать спортивный сезон.

На футбольном поле будет искусственный газон последнего поколения. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает естественный перекат мяча и реакцию на скорость игры.

Что касается сроков сдачи арены. Совсем недавно провёл совещание с белорусскими строителями. Приняли решение сдать стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши «огнеопасные» должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП.

Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнётся реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести её как можно скорее», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

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