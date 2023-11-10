Хет-трик Бензема принёс победу «Аль-Иттихаду» над «Абхой» в матче Про-Лиги

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 13-го тура Саудовской Про-Лиги между «Аль-Иттихадом» и «Абхой». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Иттихад» обыграл «Абху» со счётом 4:2, а бывший нападающий мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема оформил хет-трик, принеся победу хозяевам.

Под конец первого тайма, на 38-й минуте, в ворота «Абхи» был назначен пенальти. Карим Бензема успешно реализовал 11-метровый удар, выведя свою команду вперёд. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Карл Токо Экамби сравнял счёт. Однако уже на 54-й минуте Игор Коронадо с передачи Бензема вновь вывел «Аль-Иттихад» вперёд. На 67-й минуте Бензема забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество хозяев, а уже на 69-й минуте Карим оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, Фахад Аль-Джумайя отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 4:2, уверенная победа «Аль-Иттихада».

После результата данного матча «Аль-Иттихад» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 13 матчей. «Абха» же находится на 13-й строчке, заработав 13 очков в 13 встречах.