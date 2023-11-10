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Паоло Мальдини является главным кандидатом на пост директора «Аль-Иттихада» — Романо

Паоло Мальдини является главным кандидатом на пост директора «Аль-Иттихада» — Романо
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Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини — главный претендент на пост директора в саудовском «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

За этот клуб сейчас играют такие мировые футбольные звёзды, как французский нападающий Карим Бензема, французский полузащитник Н'Голо Канте и бразильский хавбек Фабиньо.

Предыдущим местом работы Мальдини был «Милан». Он работал с 2018 по июнь 2023 года.

Напомним, 55-летний Мальдини в бытность игроком провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022.

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