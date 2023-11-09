Бензема остался без главного тренера. Жёсткий диалог с Каримом сыграл в этом большую роль

Признайтесь, скучали по новостям из чемпионата Саудовской Аравии? Летом туда уехало множество игроков из Европы, а теперь один из местных топ-клубов уволил тренера. «Аль-Иттихад» попрощался с Нуну Эшпириту Санту спустя всего три месяца после старта нового сезона. Как так произошло?

Нуну сделал «Аль-Иттихад» чемпионом, а летом получил звёздных футболистов

Нуну возглавил «Аль-Иттихад» летом 2022 года. В первый же сезон взял два трофея — команда победила в Суперкубке и чемпионате Саудовской Аравии. Прошлым летом «Аль-Иттихад» получил мощное усиление из Европы. Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема ушёл из «Реала», чемпион мира Н’Голо Канте покинул «Челси», а Фабиньо переехал в Азию из «Ливерпуля». При этом за французов «Аль-Иттихад» не заплатил ни евро — они перешли в статусе свободных агентов.

Н'Голо Канте — один из звёздных новичков «Аль-Иттихада» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Правда, были и очень странные поступки. К примеру, саудовский клуб купил португальского вингера Жоту, а через несколько недель исключил его из заявки на чемпионат. Причина — лимит на легионеров. Жоту купили за € 29 млн, но прокатили мимо состава после приобретения ещё одного иностранца — защитника Луиса Фелипе. Гениальное решение! После этого португалец отыграл два матча в азиатской Лиге чемпионов, а в кубковых играх его не включали в состав.

Нуну уволили через три месяца после старта сезона. Последние результаты команды никак не соответствуют статусу одного из фаворитов — пять матчей без побед в чемпионате. Шестое место в таблице, отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет уже 11 очков. Если копнуть глубже, то там всего две победы в последних 10 играх во всех турнирах.

Любопытно, что Нуну остаётся одним из самых успешных тренеров в клубной истории. При нём команда набирала 2,25 очка в среднем за игру. Это лучший результат с 2004 года — тогда «Аль-Иттихад» брал по 2,55 очка при Кандиньо. Но бразилец руководил командой в течение 22 матчей, а у Нуну накопилось на 30 игр больше. Португалец сделал команду чемпионом после длительного перерыва (14 лет), однако в этом сезоне что-то пошло не так.

Нуну Эшпириту Санту покидает Саудовскую Аравию Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Тренер поговорил с Бензема на повышенных тонах. Руководство встало на сторону игрока

В конце августа информационное поле взорвала новость о конфликте тренера с главной звездой. Саудовские СМИ сообщали, что Нуну изначально был против перехода Бензема. Тренеру якобы не нравился игровой стиль француза, а качества игрока не соответствовали потребностям команды. Бензема, в свою очередь, обратился к руководству и сказал, что тренер общается с ним непрофессионально.

Впрочем, спустя пару дней сам Нуну опроверг информацию о конфликте: «Я читал в прессе, что у меня плохие отношения с Каримом Бензема, — говорил тренер на пресс-конференции. — Все, кто меня знает, понимают, что это, конечно, абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильный состав, мы довольны всеми футболистами. Мы рады, что Карим с нами. Он счастлив на поле, вы можете видеть, как ему нравится играть в «Аль-Иттихаде».

Однако у Нуну и Бензема состоялся неприятный разговор, на этот раз 6 ноября. В тот день «Аль-Иттихад» проиграл иракскому клубу «Аль-Кува» (0:2) в Лиге чемпионов. Согласно данным Al Riyadiah, в перерыве тренер обратился к звёздному футболисту. На тот момент саудовская команда «горела» 0:1. Разговор выглядел так:

— Карим, ты великий футболист. Но в момент, когда нужно применить прессинг, выглядишь ленивым.

— Не говорите только в мой адрес. Обращайтесь ко всей команде.

— Ты капитан, на тебя многие смотрят. Тебе нужно взять инициативу и быть примером для всех остальных.

Сообщается, что этот разговор стал одной из причин увольнения Нуну. А после финального свистка они обменялись парой крепких словечек на повышенных тонах. В конфликте тренера и футболиста руководство клуба встало на сторону Бензема. Боссов «Аль-Иттихада» не отпугнул даже тот факт, что за досрочное расторжение придётся выплатить португальцу € 8 млн. Кстати, Нуну стал первым тренером, которого уволили из саудовского топ-клуба со старта сезона. Неудачные результаты плюс конфликт с главной звездой — и Нуну покидает «Аль-Иттихад».

Что дальше?

Пока готовить команду к следующему матчу будет ассистент бывшего главного тренера Хассан Халифа. Понятно, что это временная фигура. В декабре в Джидде (город, где базируется «Аль-Иттахад») пройдёт клубный чемпионат мира. Руководство саудовского клуба рассчитывает на хорошее выступление в турнире. Но сейчас необходимо создать комфортные условия для главных звёзд — Канте и Бензема. Для этого боссы клуба рассматривают вариант с приглашением французского тренера.

Лоран Блан может занять пост главного тренера «Аль-Иттихада» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Руководители команды давно мечтают о приходе Зинедина Зидана. Однако эта мечта остаётся недостижимой. «Аль-Иттихад» уже заманивал тренера большими деньгами, но тот ответил отказом. И его позиция, по всей видимости, остаётся неизменной. Сейчас в прессе мелькает имя Лорана Блана. Его последним местом работы был «Лион», с которым он провалился на старте нынешнего сезона. Последовало логичное увольнение, и сейчас французский тренер сидит без работы. Пока же боссы «Аль-Иттихада» не вели переговоров ни с одним из потенциальных кандидатов.