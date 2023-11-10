Данил Круговой рассказал о необычной практике, которая ему помогла в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, что помогло ему провести хороший отрезок за сине-бело-голубых в марте 2022 года.

«С чем был связан всплеск, произошедший в марте 2022-го, когда забил два подряд мяча «Уфе» и «Крыльям»? В том месяце я ещё забрал приз лучшего игрока, в каждом матче у меня был либо гол, либо голевая. Незадолго до этого я стоял на гвоздях — ​супруга записала меня на такую историю. Нужно стоять, отключить все мысли и думать о чём-то хорошем. Потом месяца через четыре сходил ещё раз, но не сработало, к сожалению (смеётся).

В первый раз стоял ​минут 15. Во второй — ​минут 30 на максимальном уровне. Мне сказали, что это очень хорошо, но, видимо, я не до конца отключился. Больше не забивал. Если серьёзно, чтобы забивать, надо чаще бить. Мне так всегда говорят, а я…» — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».