«Ницца» и «Монпелье» поделили очки в матче Лиги 1
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Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Итоговый результат — 0:0.
Команды не смогли отличиться. «Ницца» в этом сезоне чемпионата Франции ещё не потерпела ни одного поражения. Подопечные Франческо Фариоли одержали семь побед и пять раз сыграли вничью.
В следующем туре «Монпелье» встретится с «Брестом», а «Ницца» — с «Тулузой». Оба матча пройдут 26 ноября.
«Ницца» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 12 матчей. «Монпелье» находится на 12-й строчке, заработав 12 очков.
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