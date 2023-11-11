Луческу — о Тимощуке: мне непонятна его позиция, не хочу больше говорить о нём

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением об украинском тренере санкт-петербургского «Зенита» Анатолии Тимощуке.

«Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы о Тимощуке. В последний раз мы общались до начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). Мне непонятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим ассистентом в «Зените», — приводит слова Луческу Sport Arena.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов.

Луческу был главным тренером «Зенита» с 2016 по 2017 год.