Мирча Луческу: никогда не вернусь работать в Россию, не хочу покидать Украину врагом

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что никогда не вернётся работать в Россию.

«Прежде всего, хочу сказать, что моё последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не политики. Если бы меня прямо сейчас спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в эту страну.

Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), я был с «Динамо» и страной всё это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Ещё раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию. В моём последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!» — приводит слова Луческу Sport Arena.

Ранее румынский специалист дал интервью российскому изданию «Спорт-экспресс», в котором его спросили, возможно ли его возвращение в Россию после ухода c поста главного тренера киевского «Динамо».

«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушёл из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны», — ответил Луческу.

Напомним, Луческу был главным тренером санкт-петербургского «Зенита» с 2016 по 2017 год.