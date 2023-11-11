ЭСК признала ошибочным решение не фиксировать аут при голе «Пари НН» в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) определила, что ассистент арбитра Владимира Москалёва ошибочно не зафиксировал аут в эпизоде с первым голом клуба «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА. В той встрече армейцы одержали победу со счётом 3:2.

«Ассистент ошибочно не зафиксировал выход мяча за боковую линию в атакующей фазе команды «Пари НН», завершившейся взятием ворот команды ЦСКА на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пари НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА. Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру. Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, VAR не смог найти чётких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом VAR, не стал вмешиваться», — говорится на официальном сайте РФС.