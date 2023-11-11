ЭСК: судья Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил игрока «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила решения арбитра Владислава Безбородова в матче 14-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась ничейным результатом — 3:3.

«1. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 36-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Динамо» №2 Элиэзера Дасы в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Сочи» №11 Лукой Джорджевичем в собственной штрафной площади, по мнению членов комиссии, не являлись очевидным нарушением правил, так как незначительный контакт без дополнительного усилия со стороны защитника при его естественном беговом движении, который смотрел на мяч в данной ситуации, с ногой нападающего, преувеличившего последствия этого контакта, имел случайный характер и у игрока обороны не было умысла совершить этот контакт.

По этой причине комиссия единогласно считает, что лучшим решением судьи в данном эпизоде было бы продолжить игру. В свою очередь, комиссия отмечает, что у VAR не было достаточных оснований для вмешательства ввиду наличия некоторых элементов для поддержки принятого решения судьи.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Сочи» на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Сочи» №4 Вячеслав Литвинов в единоборстве за верховой мяч с игроком атакующей команды «Динамо» №70 Константином Тюкавиным, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как незначительный контакт с голеностопом соперника при приземлении данного игрока после выпрыгивания вверх при попытке сыграть в мяч являлся ненаказуемым и имел случайный характер. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 93-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела факта очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №11 Даниила Лесового в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Сочи» №9 Георгием Мелкадзе.

Данный физический контакт между двумя игроками за пределами штрафной площади является обычным и происходит в момент, когда оба игрока пытаются занять позицию по отношению к мячу, который летит к ним верхом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Сочи» №33 Марсело на 96-й минуте матча.

Действия Марсело, совершившего незначительный контакт руками с головой Константина Тюкавина («Динамо») в единоборстве с ним за верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Такой вид контакта руки игрока считается нарушением правил, за который игрок не должен быть наказан жёлтой карточкой, поскольку игрок не использует руку в качестве инструмента для атаки противника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», — говорится на официальном сайте РФС.