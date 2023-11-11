Игрок ЦСКА Файзуллаев был вызван в сборную Узбекистана на отбор ЧМ-2026

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был вызван в сборную Узбекистана на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная Узбекистана проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Национальная команда встретится 16 ноября со сборной Туркменистана и 21 ноября с Ираном.

Аббосбек в ноябре вызывался в основную сборную, где выходил на замену в товарищеских матчах с национальными командами Вьетнама (2:0) и Китая (2:1).

Напомним, 20-летний полузащитник перешёл в армейскую команду нынешним летом из узбекского «Пахтакора» за € 500 тыс. Файзуллаев сыграл за ЦСКА в 14 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.