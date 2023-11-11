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«Локомотив» перевернул игру за две минуты и обыграл «Ахмат»

Сегодня, 11 ноября, проходил матч 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте Иван Олейников открыл счёт, но гол отменили из-за игры рукой.

На 66-й минуте Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

На 79-й минуте Артём Карпукас покатил в штрафную на Наира Тикнизяна, который прострелил во вратарскую, где Максим Глушенков головой отправил мяч в сетку.

На 81-й минуте Антон Миранчук пасом нашёл в штрафной Илью Самошникова, который отдал пас поперёк на линию вратарской, где Тимур Сулейманов отметился голом.

На 90-й минуте Тикнизян получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

На данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.