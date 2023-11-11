Осинькин: с такой таблицей лучше было бы подводить итоги чемпионата, а не первого круга

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Уралом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1) оценил выступление своей команды в первом круге чемпионата. Напомним, самарский клуб занимает третье место в таблице.

«Лучше было бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата, но сегодня мы подводим итоги первого круга. Я поблагодарил ребят. Мы не команда, которая обязательно должна быть лидером чемпионата, поэтому нас немного бросало. Мы играли хорошие матчи, игры, которые лучше забыть.

15 матчей, 25 очков, третье место – сейчас очень сложный сезон, вообще нет аутсайдеров, каждый может обыграть каждого. Отсюда каждому очку надо радоваться вдвойне. Мы провели хороший первый круг», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, после 15 сыгранных матчей в РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. На втором месте располагается «Зенит» — у сине-бело-голубых 29 очков за 14 игр. Лидирует «Краснодар» — у «быков» в активе 31 очко после 14 матчей.