Тренер «Ахмата» Ромащенко ответил на вопрос об отставке после поражения «Локомотиву» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос о кризисе в команде после поражения «Локомотиву» в сегодняшнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2), а также рассказал, не возникают ли у него мысли об уходе из команды.

«Команда не побеждает со 2 сентября. Как прервать серию? Возникают ли у меня мысли об уходе? Вы в нас видите команду, опустившую руки? Вы видите команду без страсти в глазах? Да, мы учитываем силу соперников. Не могу сказать, что у нас кризис. Это ваши слова, у нас в команде такое слово не звучит. Есть понимание, что нужно делать. Одно колесо вывалилось из колеи — это наша ситуация. Нам нужно пройти путь с командой от начала до конца. Есть решения и понимание, чтобы исправить всё в тренировочном процессе. Нужно проявлять индивидуальные качества, чтобы стать крепче и не бояться поражений», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками. Команда Ромащенко проиграла последние пять матчей, серия без побед длится уже восемь туров.