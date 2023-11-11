«Полностью переигрывали «Локомотив». Тренер «Ахмата» Ромащенко — о поражении в матче РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение своей команды матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2), отметив, что его команда не заслужила проиграть в сегодняшней встрече.

«Такое случается с нами вторую игру подряд. Игру можно разделить на два тайма. В первом была робость, с чем она был связана, понятно. После перерыва мы полностью освободили свой разум. Играли так, как и говорили, полностью переигрывали «Локомотив», несмотря на то что два мяча пропустили.

Это один из парадоксов, футбол иногда бывает несправедлив. Не могу упрекнуть команду в нежелании, они старались, но мы проиграли игру из‑за эпизодов.

Ясмин Челикович дал сигнал, что не сможет сыграть далее, потому что есть проблема с суставом. У других проблем нет. Горечь от того, что незаслуженно проиграли, когда должны были брать три очка.

Второй гол? Момент, над которым мы работаем. В предыдущем матче и сейчас мы в таких эпизодах отключаемся. Мы должны исправить психологический момент. Команда жива, двигается. Может быть, не хватает определённых качеств, но организационно мы на очень хорошем уровне находимся», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».