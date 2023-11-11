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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон» и поднялся на шестую строчку в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон» и поднялся на шестую строчку в АПЛ
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Завершился матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Лутоном» со счётом 1:0.

Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. В середине второго тайма, на 59-й минуте, защитник Виктор Линделёф открыл счёт в матче, выведя «красных дьяволов» вперёд. Гол Линделёфа так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Манчестер Юнайтед».

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 12 встречах. Лидирует «Манчестер Сити» — у команды Хосепа Гвардиолы 27 очков после 11 туров чемпионата. «Лутон Таун», в свою очередь, занимает 17-е место, имея в своём активе шесть очков после 12 матчей.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Лутон Таун
Лутон
1:0 Линделёф – 59'    
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