Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» победу над «Реймсом» и вывел команду на первое место Лиги 1

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «ПСЖ» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

В самом начале матча, на третьей минуте, Килиан Мбаппе с передачи Усмана Дембеле открыл счёт, выведя «ПСЖ» вперёд. Во втором тайме на 59-й минуте Мбаппе забил свой второй гол, удвоив преимущество хозяев. В концовке матча, на 82-й минуте, Мбаппе оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 3:0, разгромная победа «ПСЖ».

После данного матча «ПСЖ» поднялся на первую строчку в Лиге 1, имея в своём активе 27 очков в 12 матчах. «Реймс» находится на четвёртом месте, набрав 20 очков в 12 встречах.