Экс-игрок сборной Ганы Рафаэль Двамена потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет

Бывший нападающий сборной Ганы Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет в результате сердечного приступа, перенесённого на поле во время матча чемпионата Албании.

Двамена, выступавший за клуб «Эгнатия», потерял сознание на 24-й минуте встречи 13-го тура с «Партизани» в субботу. Рафаэль скончался в больнице города Кавая.

По словам медиков, игрок перенёс остановку сердца прямо на поле. Во время транспортировки в больницу он подавал признаки жизни, но после прибытия в больницу Каваи у него случился ещё один инсульт, который также унёс его жизнь.

Двамена на клубном уровне выступал за австрийские «Зальцбург», «Лиферинг», «Аустрию» (Лустенау), «Блау‑Вайсс», швейцарский «Цюрих», испанские «Леванте» и «Сарагосу», датский «Вайле». За сборную Ганы дебютировал 11 июня 2017 года в матче отборочного турнира Кубка африканских наций — 2019 против сборной Эфиопии (5:0), в котором отметился дублем. Всего за национальную команду форвард провёл девять матчей, в которых забил два гола.