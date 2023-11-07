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На 84-м году жизни умер тренер Александр Гладков

На 84-м году жизни умер тренер Александр Гладков
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В возрасте 83 лет умер детский тренер Александр Гладков. Об этом сообщает пресс-служба ярославского «Локомотива».

«Хоккейный клуб «Локомотив» с глубоким прискорбием сообщает, что на 84-м году жизни скончался известный детский тренер Александр Николаевич Гладков.

В системе нашего клуба Александр Николаевич работал с 2005 года, успев поработать в обеих детско-юношеских школах – «Локомотив» и «Локомотив-2004». За это время под его началом свои первые шаги в хоккее сделали многие ныне известные хоккеисты, в том числе серебряный призёр Олимпийских игр защитник нашей команды Александр Елесин. Мы запомним Александра Николаевича Гладкова талантливым наставником, тренером, безгранично преданным хоккею, внимательным педагогом и настоящим профессионалом своего дела. ХК «Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Гладкова. Вечная память», — сказано в сообщении клуба.

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