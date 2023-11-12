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Александр Зинченко высказался о первом голе в сезоне

Александр Зинченко высказался о первом голе в сезоне
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Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:1). В этой встрече Зинченко стал автором одного забитого мяча.

«Рад, что взяли три очка. Это было очень важно. Мы знали, насколько они хороши, хорошо организованы в обороне. Мы знаем, как Винсен Компани пытается играть в свой футбол. Мы знали, что они будут сидеть так глубоко, но мы старались генерировать как можно больше.

Я так рад забить свой первый гол на «Эмирейтс». Потрясающее чувство. Я действительно стараюсь выкладываться на полную в каждой игре.Тренер сказал нам перед игрой, что мы должны быть готовы к каждому мячу. Это правильный путь. Я думаю, что у нас правильная реакция на ошибки, которые мы совершили», — приводи слова Зинченко BBC.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Бёрнли», в свою очередь, занимает предпоследнее место, набрав четыре очка.

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