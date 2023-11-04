Зинченко — о рэп-клипе на российском ТВ: это что-то, за что мне действительно стыдно

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как он сейчас относится к своему рэп-клипу, записанному для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».

«Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — цитирует Зинченко ua.tribuna.com.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. За это время Зинченко принял участие в 41 матче лондонского клуба, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

До переезда в АПЛ Зинченко выступал за «Уфу».