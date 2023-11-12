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«Необоснованный подкат». Галактионов — об удалении Тикнизяна в матче с «Ахматом»

«Необоснованный подкат». Галактионов — об удалении Тикнизяна в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал удаление защитника Наира Тикнизяна в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

«По какой причине не заменили Тикнизяна, у которого уже была жёлтая карточка? Мы оставили его до конца, потому что с его левой ногой, с его взаимодействиями на поле, тот же голевой пас, который он сделал на Глушенкова, всё это оправдалось. Все опасные моменты, которые были после его обостряющих действий, — с его ранней заменой их бы мы могли лишиться. Это риск: с одной стороны, можно убрать игрока, который висит на карточке, с другой стороны — ослабить определённый атакующий потенциал. Выйдет, допустим, футболист без левой ноги, и это немного другая структура игры. Все варианты, которые мы имеем, надо просчитывать. Единственное, что его замена планировалась, Сильянов должен был выйти вместо него. Но одной минуты нам не хватило. Этот необоснованный подкат, который лишил нас игрока даже не сегодня, а на следующий матч», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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