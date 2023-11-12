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Тимур Сулейманов: «Локомотиву» по силам попасть в топ-3 в этом сезоне

Тимур Сулейманов: «Локомотиву» по силам попасть в топ-3 в этом сезоне
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением об амбициях железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«До начала этого чемпионата все говорили, что «Локомотив» точно должен попадать в топ-3. Эти разговоры были и есть сейчас. Абсолютно с этим согласен. Уверен в том, что нам по силам попасть в медали по итогам этого сезона. Сейчас множество клубов находится на одинаковом уровне. У нас очень сильная команда. Уверен, всё будет прекрасно!» — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 15 туров РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице.

Вчера, 11 ноября, команда Михаила Галактионова обыграла «Ахмат» со счётом 2:1.

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