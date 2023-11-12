Игрок «Ахмата» Камилов: когда планирую возвращаться в «Реал»? Лет через пять

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов рассказал о стажировке, которую он проходил в «Реале», и о планах по возращению в Мадрид.

«Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Руда ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу». Когда планирую возвращаться в «Реал»? Возможно, лет через пять. Строю ли такие планы? Да-да», — приводит слова Камилова Sport24.

Камилов ездил на эту стажировку во время занятий в футбольной Академии Коноплёва в Тольятти.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах за «Ахмат» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 800 тыс.