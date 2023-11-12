Защитник «Ахмата» Богосавац: не читал, что Ромащенко критикуют, но ситуацию надо изменить

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Мирославом Ромащенко.

«С Ромащенко мы хорошо работаем, но не везёт с результатом. Он делает всё, чтобы мы двигались дальше. Если говорить про его манеру работы тренером, то в каких-то случаях он спокойный, а других — эмоциональный. Я не читал, что Ромащенко критикуют, но нам надо изменить ситуацию», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги команда Ромащенко проиграла пять раз. После 15 туров РПЛ «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующей игре чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 26 ноября (12:00 мск).