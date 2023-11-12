Игрок «Ахмата» Богосавац: с «Локомотивом» нам просто не повезло. Так было и с «Факелом»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о минувшем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

«Ахмату» просто не повезло в матче с «Локомотивом». Так было и в прошлой игре. Надо стараться, чтобы в следующем матче у нас лучше получалось на поле и мы набирали очки, которые так необходимы», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги команда Ромащенко проиграла пять раз. После 15 туров РПЛ «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующей игре чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 26 ноября (12:00 мск).