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«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
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Завершилась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтикой». Матч прошёл на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

За весь матч команды нанесли лишь по одному удару в створ чужих ворот. Калининградцы заработали две жёлтые карточки: Максим Кузьмин и Кирилл Маляров получили по «горчичнику». «Пари НН» фолил меньше. Жёлтая карточка на счету Александра Трошечкина.

«Пари НН» находится на восьмой строчке чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 15 проведённых матчах. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. У подопечных Сергея Игнашевича 12 очков после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
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