«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

Завершилась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтикой». Матч прошёл на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

За весь матч команды нанесли лишь по одному удару в створ чужих ворот. Калининградцы заработали две жёлтые карточки: Максим Кузьмин и Кирилл Маляров получили по «горчичнику». «Пари НН» фолил меньше. Жёлтая карточка на счету Александра Трошечкина.

«Пари НН» находится на восьмой строчке чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 15 проведённых матчах. «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте. У подопечных Сергея Игнашевича 12 очков после аналогичного количества встреч.