«Удинезе» — «Аталанта»: Алексей Миранчук попал в стартовый состав гостей

Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 12-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Аталантой». Матч пройдёт на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук сыграет с первых минут.

Стали известны стартовые составы команд.

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Бийол, Феррейра, Эбоселе, Земура, Самарджич, Уолас, Пайеро, Перейра, Саксесс.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, де Рон, Хатебур, Баккер, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Пашалич, Мурьель.

В данный момент «Удинезе» располагается на 16-й строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 10 очков в 11 проведённых матчах. «Аталанта» находится на пятой позиции с 19 очками.