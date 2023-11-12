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«Удинезе» — «Аталанта»: Алексей Миранчук попал в стартовый состав гостей

«Удинезе» — «Аталанта»: Алексей Миранчук попал в стартовый состав гостей
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Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 12-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Аталантой». Матч пройдёт на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук сыграет с первых минут.

Италия - Серия А . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Бийол, Феррейра, Эбоселе, Земура, Самарджич, Уолас, Пайеро, Перейра, Саксесс.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, де Рон, Хатебур, Баккер, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Пашалич, Мурьель.

В данный момент «Удинезе» располагается на 16-й строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 10 очков в 11 проведённых матчах. «Аталанта» находится на пятой позиции с 19 очками.

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