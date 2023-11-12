Сулейманов: Миранчук — игрок невероятного уровня. Прекрасно, если вернётся в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в стан железнодорожников.

«Честно, не знаю, является информация о возвращении Миранчука в «Локомотив» правдой или нет. Но для нашей команды это было бы просто прекрасно. Алексей — игрок невероятного уровня! Помню, когда я только поднимался с молодёжки в основную команду, для меня два Миранчука были особыми футболистами. Постоянно смотрел на них с открытым ртом. Всегда брал пример с ребят. Они оба не только прекрасные футболисты, но и люди в жизни!» — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах во всех турнирах. В общей сложности 28-летний футболист провёл на поле 104 минуты.