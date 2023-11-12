Билялетдинов: «Ростов» умеет обезоруживать соперников. Карпин и «Спартак» — это интересно

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом», возглавляемым экс-наставником спартаковцев Валерием Карпиным.

«Карпин против «Спартака» — это всегда интересно! Думаю, что нас ждёт очень вязкий футбол с большим количеством единоборств. Не стоит ожидать много голов в этом матче. Это не та игра, в которой будет зрелище. Уверен, что фаворита в этом матче нет точно, шансы на победу примерны равны. «Спартак» сейчас очень непредсказуем. Может сыграть как и в яркий интересный футбол, так и в унылый. «Ростов» умеет здорово обезоруживать соперников. Посмотрим, как сложится сегодня», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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