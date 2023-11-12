«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» и поднялся на второе место в АПЛ

Сегодня, 12 ноября, прошёл матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни из Ланкашира. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» со счётом 3:0.

Под конец первого тайма, на 39-й минуте, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 62-й минуте, Салах оформил дубль, удвоив преимущество «Ливерпуля» во встрече. На 74-й минуте Диогу Жота забил третий гол хозяев, установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Ливерпуля».

После результата данного матча «Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 12 встречах. Лидирует «Манчестер Сити» — у команды Хосепа Гвардиолы также 27 очков, но в 11 играх. «Брентфорд», в свою очередь, расположился на 10-й строчке, имея в своём активе 16 очков после 12 матчей.