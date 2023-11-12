Денис Глушаков рассказал, почему решил посетить матч «Спартак» — «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, почему решил посетить матч красно-белых с «Ростовом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Будет интересный матч. «Ростов» набрал форму, а «Спартак» находится в неплохой форме. Мне будет интересно посмотреть. Кому отдам предпочтение? Я просто пришёл посмотреть футбол. Редко бываю на матчах. Появилась минута — пришёл домой», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.