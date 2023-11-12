«Барселона» — «Алавес»: Левандовски сравнял счёт

Сегодня, 12 ноября, проходит встреча 13-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом». Матч идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Массо Гранадо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На первой минуте Хон Альдадур протащил мяч и сделал передачу на левый край, откуда Хавьер Лопес прострелил на линию вратарской, где Саму Омородион открыл счёт.

На 53-й минуте Жюль Кунде подключился по правому флангу и вырезал подачу на 11-метровую отметку, где Роберт Левандовски высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальнюю девятку.

После 12 туров чемпионата Испании каталонская «Барселона» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Алавес» заработал 12 очков и расположился на 14-й строчке.

В последних пяти матчах Ла Лиги команда Хави одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. «Алавес» в последних пяти играх Примеры один раз одержал победу, два раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.