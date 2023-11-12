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Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Марселино стал приоритетным вариантом для «Вильярреала» на должность тренера

Марселино стал приоритетным вариантом для «Вильярреала» на должность тренера
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Испанский специалист Марселино стал приоритетным вариантом для «Вильярреала» на должность главного тренера, сообщает COPE.

10 ноября клуб уволил испанского тренера Пачету, и теперь Марселино стал приоритетным вариантом на должность, которая стала свободной.

«Вильярреал» сможет подписать контракт с испанским тренером, если выполнит его несколько требований: контракт на два с половиной года с зарплатой € 7 млн в год, приобретение защитника и полузащитника, а также привлечение пяти доверенных людей Марселино в его технический персонал. Ранее Марселино уже работал в команде с 2013 по 2016 год.

На данный момент «Вильярреал» после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на 13-й позиции с 12 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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