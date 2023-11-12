Карпин: в первом тайме матча со «Спартаком» «Ростова» не было на поле. Катастрофа

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Почему не получилось в первом тайме? В первом тайме не играли, «Ростова» не было на поле.

При такой игре шансов не было бы даже в Ростове. Только второй тайм хоть как-то играли. В первом тайме «Ростова» не было. Без шансов.

Не было какого-то неудачного отрезка в 5-20 минут. Весь первый тайм — катастрофа. Думаю, скажу команде почему», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.