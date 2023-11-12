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Тренер «Сочи» Клюев: команда руки не опустит, будет бороться

Тренер «Сочи» Клюев: команда руки не опустит, будет бороться
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Ассистент главного тренера «Сочи» Денис Клюев прокомментировал поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2).

«Напряжённый матч, игра до ошибки. К сожалению, её допустили мы, хотя в первом тайме были отличные моменты. Во втором тайме удаление, нужно посмотреть, может быть, немного непонятное. Потом пропустили второй. Но мы не остановились, бежали вперёд, были моменты и стандарты, но не получилось забить. Нам нужно исправлять ситуацию. Были последние четыре матча, которые давали повод делать выводы, что не всё так плохо. Команда руки не опустит, будет бороться.

У Джорджевича серьёзное повреждение? Врачи посмотрят, определимся», — сказал Клюев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Рубин» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 очками.

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