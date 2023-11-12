Абаскаль — о Карпине: я никогда не видел, чтобы тренер клуба тренировал и сборную

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о работе Валерия Карпина, который одновременно является тренером и «Ростова», и сборной России.

«Я никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную. Ребята перед игрой прекрасно общались и между собой, и с игроками «Ростова». Не вижу ничего такого, недомотивации. Были определённые моменты, которые мы не реализовали. Но тем не менее ребята прогрессируют», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах.