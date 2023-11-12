Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался о повреждении Зобнина

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о повреждении Романа Зобнина, которое он получил в сегодняшнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1), а также рассказал о состоянии Срджана Бабича и Наиля Умярова.

«У Бабича сегодня утром заболело горло. Это простуда. У Умярова есть небольшое мышечное повреждения. Ему необходимо два-три дня, чтобы вернуться.

Зобнин почувствовал спазм. Матчи до травмы на этой позиции проводил великолепно. Надеемся, что всё будет в порядке, потому что его опыт нам очень пригодится», — передает слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах.