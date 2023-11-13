Черчесов раскритиковал VAR после засчитанного мяча в матче ЦСКА — «Пари НН»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал VAR после засчитанного мяча в матче 14-го тура МИР РПЛ ЦСКА – «Пари НН» (3:2).

«Судьи ошибаются везде, это понятно. Но когда в последнем матче ЦСКА играл с «Пари НН», мяч уходит за пределы поля, и гол засчитывают, VAR не подсказывает…

Потом ЭСК говорит, что мяч ушёл. Слушай, так я там видел, что он ушёл! VAR для каких целей? Я не могу понять. То, что мы видим, это непонятно. Боковой судья не видит, и VAR не видит этого. Но я же вижу, я же такой же VAR смотрю. ЭСК увидела, а VAR не увидел. Ну как?» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.