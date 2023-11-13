Дебютный гол экс-игрока «Зенита» Витселя помог «Атлетико» обыграть «Вильярреал» в Ла Лиге
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Завершился матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Аксель Витсель, Антуан Гризманн и Самуэл Лино. Отметим, что Витсель известен российским болельщикам по выступлению за «Зенит». Для бельгийца этот гол стал дебютным в составе «Атлетико».
Единственный гол за «Вильярреал» забил Жерар Морено.
Таким образом, «Атлетико» одержал седьмую победу за последние восемь матчей. «Вильярреал», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче чемпионата Испании «Атлетико» встретится с «Мальоркой», а «Вильярреал» сыграет с «Осасуной».
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