Симоне Индзаги: первые 16 матчей этого сезона были очень хорошими

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-о тура чемпионата Италии.

«Гол Димарко пришел в тот момент, когда игра была сбалансирована. Мы создали несколько возможностей, но не довели дело до конца, а затем этот гол вывел нас вперед, а финишный рывок Кальхи позволил нам более спокойно пережить второй тайм.

К каждому матчу в этой лиге сложно готовиться: ты сталкиваешься с организованными и хорошо подготовленными командами, как это было с «Фрозиноне» в этот вечер. После последнего международного перерыва мы очень хорошо провели шесть матчей и должны продолжать в том же духе.

Первые 16 матчей этого сезона были очень хорошими. Ребята работают хорошо и слаженно, им нужно продолжать в том же духе, потому что путь предстоит долгий. Будут трудности, но именно это и будет решающим фактором: мы должны будем преодолевать эти моменты как можно лучше вместе», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После 12 туров «Интер» лидирует в Серии А с 31 очком. Второе место занимает «Ювентус» (29 очков).